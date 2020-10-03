Главные новости дня: 2 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 октября.
Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы.
ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1.
Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита".
Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро.
ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы.
Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой.
Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург".
"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем.
"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки".
Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
Кокорин пропустит матч с "Зенитом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18