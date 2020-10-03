Главные новости дня: 2 октября

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Главные новости дня: 2 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 октября.

Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы.

ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1.

Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита".

Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро.

ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы.

Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой.

Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург".

"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем.

"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки".

Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Кокорин пропустит матч с "Зенитом".

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"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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