Главные новости дня: 2 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 октября.

Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы.

ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1.

Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита".

Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро.

ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы.

Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой.

Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург".

"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем.

"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки".

Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Кокорин пропустит матч с "Зенитом".

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