Главные новости дня: 2 октября
Фото: твиттер "Атлетико"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 октября.
"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо".
"Рубин" сенсационно уступил "Нижнему Новгороду".
ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя.
"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном".
"Челси" победил "Саутгемптон".
"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону".
"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби.
"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло".
Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург".
Пауло Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи.
Райола хочет устроить аукцион за Поля Погба между "Реалом" и "Барселоной".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 2 октября
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Куман высказался о матче с "Атлетико"
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Пике прокомментировал поражение от "Атлетико"
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Защитник ЦСКА Магнуссон вернулся в строй
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"Ницца" победила "Брест" в матче Лиги 1
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1
"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"
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Тренер "Аталанты" высказался о Миранчуке
-
"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"
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Клопп определился с будущим Джонса
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Березуцкий о руке Дивеева: "Хорошо, что пенальти не было"
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Стерлинг приостановил переговоры с "Манчестер Сити" о новом контракте
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Глушаков травмировался перед вызовом в сборную России
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Официально: Игнашевич - новый тренер "Балтики"
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Сборная России, возможно, теряет еще одного игрока
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"РБ Лейпциг" разгромил "Бохум" в Бундеслиге
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"Валенсия" Черышева не смогла обыграть "Кадис"
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"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
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Хабиб: "Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7"
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ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя, "Химки" сыграли вничью с "Арсеналом"
-
"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18