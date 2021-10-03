Главные новости дня: 2 октября

Фото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 октября.

"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо".

"Рубин" сенсационно уступил "Нижнему Новгороду".

ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном".

"Челси" победил "Саутгемптон".

"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону".

"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби.

"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло".

Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург".

Пауло Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи.

Райола хочет устроить аукцион за Поля Погба между "Реалом" и "Барселоной".

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