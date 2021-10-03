Главные новости дня: 2 октября

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Главные новости дня: 2 октябряФото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 октября.

"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо".

"Рубин" сенсационно уступил "Нижнему Новгороду".

ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном".

"Челси" победил "Саутгемптон".

"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону".

"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби.

"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло".

Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург".

Пауло Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи.

Райола хочет устроить аукцион за Поля Погба между "Реалом" и "Барселоной".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"

"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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