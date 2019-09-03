Главные новости дня: 2 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 сентября.

В этот день в Европе закрылось летнее трансферное окно. Главными трансферами последнего дня стали следующие переходы:

Голкипер "Реала" Кейлор Навас перебрался в ПСЖ.

ПСЖ арендовал нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Форвард "Монако" Радамель Фалькао стал игроком "Галатасарая".

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.

"Краснодар" пополнился опытным португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из "Витесса" в "Зенит". При этом, петербургский клуб избавился от защитника Михи Мевли и полузащитника Эмилиано Ригони.

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перешел в "Рому".

ЦСКА в последний момент не смог купить нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

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