Главные новости дня: 2 сентября

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Главные новости дня: 2 сентября

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 2 сентября.

В этот день "Аталанта" наконец презентовала Алексея Миранчука в качестве своего игрока.

Не утихают страсти вокруг Лионеля Месси. Его отец встретился с президентом "Барселоны", но переговоры результата не принесли. Между тем, из борьбы за аргентинца вышел "Интер".

В то же время в "Барселоне" ужесточили дисциплину. Инициатива принадлежит новому главному тренеру Рональду Куману.

В Европе новая волна коронавируса, которая среди прочих цепляет и футбольных людей. В среду стало известно о заболевании НеймараЛеандро ПаредесаАнхеля Ди Марии, Тибо Куртуа и даже Сильвио Берлускони.

Самый громкий трансфер дня - переход Донни ван де Бека в "Манчестер Юнайтед". Анонсировал новое подписание и "Ростов".

Главного тренера "Зенита" Сергея Семака обманули мошенники. Его коллега из "Спартака" Доменико Тедеско заблокировал покупку швейцарского защитника Сильвана Хефти. Нападающий "красно-белых" Джордан Ларссон привлёк внимание нескольких европейских клубов. А владельца "народной команды" Леонида Федуна оштрафовали на крупную сумму за скандальное заявление на старте чемпионата.

Напоследок немного о Кубке и сборной. Во-первых, определились все участники группового этапа Кубка России. Во-вторых, появились фото новой гостевой формы национальной команды.

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России

Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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