Главные новости дня: 2 сентября

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 2 сентября.

В этот день "Аталанта" наконец презентовала Алексея Миранчука в качестве своего игрока.

Не утихают страсти вокруг Лионеля Месси. Его отец встретился с президентом "Барселоны", но переговоры результата не принесли. Между тем, из борьбы за аргентинца вышел "Интер".

В то же время в "Барселоне" ужесточили дисциплину. Инициатива принадлежит новому главному тренеру Рональду Куману.

В Европе новая волна коронавируса, которая среди прочих цепляет и футбольных людей. В среду стало известно о заболевании Неймара, Леандро Паредеса, Анхеля Ди Марии, Тибо Куртуа и даже Сильвио Берлускони.

Самый громкий трансфер дня - переход Донни ван де Бека в "Манчестер Юнайтед". Анонсировал новое подписание и "Ростов".

Главного тренера "Зенита" Сергея Семака обманули мошенники. Его коллега из "Спартака" Доменико Тедеско заблокировал покупку швейцарского защитника Сильвана Хефти. Нападающий "красно-белых" Джордан Ларссон привлёк внимание нескольких европейских клубов. А владельца "народной команды" Леонида Федуна оштрафовали на крупную сумму за скандальное заявление на старте чемпионата.

Напоследок немного о Кубке и сборной. Во-первых, определились все участники группового этапа Кубка России. Во-вторых, появились фото новой гостевой формы национальной команды.

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