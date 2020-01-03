Главные новости дня: 2 января

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Главные новости дня: 2 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 января.

Ибрагимович официально стал игроком "Милана".

"Манчестер Юнайтед" готов выкупить у "Лейпцига" Тимо Вернера.

Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.

"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками.

"Зенит" подписал форварда "Анжи".

УЕФА назвала топ-50 перспективных игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. В списке 4 представителя РПЛ.

Официально: Самошников стал игроком "Рубина".

Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ.

Три игрока "Реала" восстановились после травм.

Влашич признан автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году.

Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" снова теряет Погба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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