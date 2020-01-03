Главные новости дня: 2 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 января.

Ибрагимович официально стал игроком "Милана".

"Манчестер Юнайтед" готов выкупить у "Лейпцига" Тимо Вернера.

Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.

"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками.

"Зенит" подписал форварда "Анжи".

УЕФА назвала топ-50 перспективных игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. В списке 4 представителя РПЛ.

Официально: Самошников стал игроком "Рубина".

Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ.

Три игрока "Реала" восстановились после травм.

Влашич признан автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году.

Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" снова теряет Погба.

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