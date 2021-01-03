Главные новости дня: 2 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 января.
"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры.
"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ.
Маурисио Почеттино - новый тренер ПСЖ.
"Барселона" опубликовала информацию об операции Филиппе Коутиньо.
Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА.
Лионель Месси восстановился после травмы голеностопа.
Давид Алаба выбрал новый клуб.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 2 января
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"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ
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"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры
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"Реал" нацелился на Салаха
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"РБ Лейпциг" переиграл "Штутгарт" и возглавил Бундеслигу
-
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Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в инстаграме
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Гвардиола просит "Манчестер Сити" подписать Азара
-
Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА
-
1
Куман высказался о зависимости "Барселоны" от Месси
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"Брайтон" и "Вулверхэмптон" завершили матч результативной ничьей
-
"Севилья" сыграла вничью с "Бетисом", "Вильярреал" одолел "Леванте"
-
"Байер" уступил "Айнтрахту", "Герта" разгромила "Шальке" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги
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СМИ узнали детали контракта между Алабой и "Реалом"
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"Локомотив" готовит предложение по нападающему "Фиорентины"
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"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии
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"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ
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1
Официально: Почеттино - новый тренер ПСЖ
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Зинченко заинтересовал итальянский топ-клуб
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"Барселона" опубликовала информацию об операции Коутиньо
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Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18