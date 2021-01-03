Главные новости дня: 2 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 января.

"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры.

"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ.

Маурисио Почеттино - новый тренер ПСЖ.

"Барселона" опубликовала информацию об операции Филиппе Коутиньо.

Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА.

Лионель Месси восстановился после травмы голеностопа.

Давид Алаба выбрал новый клуб.

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