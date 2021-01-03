Главные новости дня: 2 января

Теги реал мадридтоттенхэмпсжмаурисио почеттинодавид алабалионель месси

Главные новости дня: 2 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 января.

"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры.

"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ.

Маурисио Почеттино - новый тренер ПСЖ.

"Барселона" опубликовала информацию об операции Филиппе Коутиньо.

Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА.

Лионель Месси восстановился после травмы голеностопа.

Давид Алаба выбрал новый клуб.

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"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры

"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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