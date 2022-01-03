Главные новости дня: 2 января

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Главные новости дня: 2 января

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 января.

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью.

В чемпионате Испании "Реал" проиграл "Хетафе", "Атлетико" победил "Райо Вальекано", а "Барселона" обыграла "Мальорку".

В Кубке Франции "Монако" справился с "Кевийи", а "Марсель" разгромил "Шовиньи".

Сайт Get French Football News определил лучших футболистов чемпионата Франции.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов близок к переходу в "Динамо".

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер перейдет в "Ньюкасл".

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не собирается переходить в "Зенит". 

Легендарный бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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