Главные новости дня: 2 января

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 января.

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью.

В чемпионате Испании "Реал" проиграл "Хетафе", "Атлетико" победил "Райо Вальекано", а "Барселона" обыграла "Мальорку".

В Кубке Франции "Монако" справился с "Кевийи", а "Марсель" разгромил "Шовиньи".

Сайт Get French Football News определил лучших футболистов чемпионата Франции.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов близок к переходу в "Динамо".

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер перейдет в "Ньюкасл".

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не собирается переходить в "Зенит".

Легендарный бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом.

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