Главные новости дня: 20 апреля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 апреля.
В этот день в рамках 24-го тура чемпионата России состоялись пять матчей. Сначала победы одержали тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Динамо", затем в столичном дерби "Локомотив" и ЦСКА разошлись миром, а напоследок "Зенит" в ярком поединке взял верх над "Краснодаром".
Тем временем, в АПЛ "Манчестер Сити" минимально обыграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину турнирной таблицы. Другие результаты тура доступны здесь и здесь.
В Серии А выделим синхронные осечки миланских грандов: "Милан" сыграл вничью с "Пармой", а "Интер" - с "Ромой". Главным событием в Италии стало очередное чемпионство "Ювентуса". Скудетто "старой синьоры" позволило Криштиану Роналду стать автором уникального достижения, а Массимилиано Аллегри повторить исторический рекорд Мигеля Муньоса.
В испанской Примере акцентируем внимание на двух матчах. Главные претенденты на золотые медали "Атлетико" и "Барселона" взяли по три очка, победив "Эйбар" и "Реал Сосьедад" соответственно.
В немецкой Бундеслиге "Бавария" укрепила своё лидерство, обыграв "Вердер". Другие результаты тура доступны здесь и здесь.
Среди трансферных слухов выделим следующие: "Манчестер Сити" готов заплатить 120 миллионов евро за Жоау Фелиша, "Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско, а Зинедин Зидан намерен перехватить у "Барселоны" Маттейса де Лигта.
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"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1, "Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (видеообзоры матчей)
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"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1, "Интер" – "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей)
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Главные новости дня: 20 апреля
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Вальверде - о чемпионской гонке в Примере: "Ещё ничего не решено"
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Роналду - о своём будущем: "1000 процентов, что я останусь в "Ювентусе"
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"Витесс" Слуцкого вдесятером разгромил "Зволле" и другие результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов
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"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"
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"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
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"Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер Сити
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Борнмут
|35
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14