Главные новости дня: 20 апреля

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Главные новости дня: 20 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 апреля.

В этот день в рамках 24-го тура чемпионата России состоялись пять матчей. Сначала победы одержали тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Динамо", затем в столичном дерби "Локомотив" и ЦСКА разошлись миром, а напоследок "Зенит" в ярком поединке взял верх над "Краснодаром".

Тем временем, в АПЛ "Манчестер Сити" минимально обыграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину турнирной таблицы. Другие результаты тура доступны здесь и здесь.

В Серии А выделим синхронные осечки миланских грандов: "Милан" сыграл вничью с "Пармой", а "Интер" - с "Ромой". Главным событием в Италии стало очередное чемпионство "Ювентуса". Скудетто "старой синьоры" позволило Криштиану Роналду стать автором уникального достижения, а Массимилиано Аллегри повторить исторический рекорд Мигеля Муньоса.

В испанской Примере акцентируем внимание на двух матчах. Главные претенденты на золотые медали "Атлетико" и "Барселона" взяли по три очка, победив "Эйбар" и "Реал Сосьедад" соответственно. 

В немецкой Бундеслиге "Бавария" укрепила своё лидерство, обыграв "Вердер". Другие результаты тура доступны здесь и здесь.

Среди трансферных слухов выделим следующие: "Манчестер Сити" готов заплатить 120 миллионов евро за Жоау Фелиша, "Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско, а Зинедин Зидан намерен перехватить у "Барселоны" Маттейса де Лигта.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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