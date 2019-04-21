Главные новости дня: 20 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 апреля.

В этот день в рамках 24-го тура чемпионата России состоялись пять матчей. Сначала победы одержали тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Динамо", затем в столичном дерби "Локомотив" и ЦСКА разошлись миром, а напоследок "Зенит" в ярком поединке взял верх над "Краснодаром".

Тем временем, в АПЛ "Манчестер Сити" минимально обыграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину турнирной таблицы. Другие результаты тура доступны здесь и здесь.

В Серии А выделим синхронные осечки миланских грандов: "Милан" сыграл вничью с "Пармой", а "Интер" - с "Ромой". Главным событием в Италии стало очередное чемпионство "Ювентуса". Скудетто "старой синьоры" позволило Криштиану Роналду стать автором уникального достижения, а Массимилиано Аллегри повторить исторический рекорд Мигеля Муньоса.

В испанской Примере акцентируем внимание на двух матчах. Главные претенденты на золотые медали "Атлетико" и "Барселона" взяли по три очка, победив "Эйбар" и "Реал Сосьедад" соответственно.

В немецкой Бундеслиге "Бавария" укрепила своё лидерство, обыграв "Вердер". Другие результаты тура доступны здесь и здесь.

Среди трансферных слухов выделим следующие: "Манчестер Сити" готов заплатить 120 миллионов евро за Жоау Фелиша, "Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско, а Зинедин Зидан намерен перехватить у "Барселоны" Маттейса де Лигта.

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