Главные новости дня: 20 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 апреля.

Футбольный мир потрясла новость о внезапной гибели молодого воспитанника "Локомотива". Оказалось, что футболист плохо чувствовал себя за день до смерти.

Мадридский "Реал" готов продать шестерых футболистов в летнее трансферное окно.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную Европы всех времен.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не попал в топ-3 дриблеров в текущем чемпионате Испании.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может быть обменян на двух игроков "Ювентуса".

Владелец "Спартака" Леонид Федун оценил последствия доигровки сезона без зрителей.

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал, как ему выдали презервативы и вазелин в тюрьме.

"Локомотив" хочет переманить Валерия Карпина из "Ростова".

Бывший нападающий "Интера" Кристиан Вьери поделился мнением о Роналдо и Криштиану Роналду.

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