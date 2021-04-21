Главные новости дня: 20 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 апреля.

Перес исключил возвращение Роналду в "Реал".

"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС.

"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера.

Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева.

"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019.

"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения.

Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера".

Два итальянских клуба хотят купить Азмуна.

Доннарумма согласился перейти в "Ювентус".

УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов.

Европейская Суперлига прекратила существование.

"Шальке" вылетел из Бундеслиги.

"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт.

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги.