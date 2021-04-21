Главные новости дня: 20 апреля
Фото: Твиттер @brfootball
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 апреля.
Перес исключил возвращение Роналду в "Реал".
"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС.
"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера.
Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева.
"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019.
"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения.
Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера".
Два итальянских клуба хотят купить Азмуна.
Доннарумма согласился перейти в "Ювентус".
УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов.
Европейская Суперлига прекратила существование.
"Шальке" вылетел из Бундеслиги.
"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт.
Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 20 апреля
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Один из спонсоров отказался от сотрудничества с "Ливерпулем" из-за Суперлиги
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"Ференцварош" в 3 раз подряд стал чемпионом Венгрии
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Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги
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"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт
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Агент Габигола опроверг интерес "Зенита"
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Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги
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"Челси" не смог обыграть "Брайтон"
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"Шальке" вылетел из Бундеслиги
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"Фиорентина" в гостях переиграла "Верону"
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"Айнтрахт" без проблем победил "Аугсбург"
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"Бавария" дома спокойно обыграла "Байер"
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Перес заявил, что его не тревожит выход ряда клубов из Суперлиги
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"Манчестер Юнайтед" может быть продан из-за ситуации с Суперлигой. Конор Макгрегор задумался о покупке
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К Суперлиге могли присоединиться аргентинские и бразильские гранды
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СМИ: Аньелли покинул пост президента "Ювентуса", а Вудворд ушел из "МЮ"
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Европейская Суперлига прекратила существование
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Фанаты "Челси" отреагировали на новостей о выходе клуба из Суперлиги: "К черту Переса!" (видео)
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"Атлетико" и "Манчестер Сити" тоже приняли решение выйти из Суперлиги
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"Челси" выходит из Суперлиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18