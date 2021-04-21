Главные новости дня: 20 апреля

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Главные новости дня: 20 апреляФото: Твиттер @brfootball
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 апреля.

Перес исключил возвращение Роналду в "Реал".

"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС.

"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера.

Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева.

"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019.

"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения.

Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера".

Два итальянских клуба хотят купить Азмуна.

Доннарумма согласился перейти в "Ювентус".

УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов.

Европейская Суперлига прекратила существование.

"Шальке" вылетел из Бундеслиги.

"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт.

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги.

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Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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