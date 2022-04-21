Главные новости дня: 20 апреля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 апреля.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Челси", "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон".

В чемпионате Франции ПСЖ с крупным счетом обыграл "Анжер", "Монако" переиграл "Ниццу". Результаты 33-го тура Лиги 1.

В 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" выиграл у "Униона". Определились финалисты Кубка Германии.

В 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" добился победы над "Фиорентиной". Определились финалисты Кубка Италии.

В 1/4 финала Кубка России "Алания" сенсационно выбила "Зенит", "Спартак" оказался сильнее ЦСКА. Определились полуфиналисты Кубка России.

В чемпионате Испании "Атлетико" не смог обыграть "Гранаду", "Реал" справился с "Гранадой".

"Ференцварош", который возглавляет Станислав Черчесов, вышел в финал Кубка Венгрии.

"Бавария" готова продать нападающего Роберта Левандовски.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покинет команду в летнее трансферное окно.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассматривает два варианта в случае ухода из клуба.

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