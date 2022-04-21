Главные новости дня: 20 апреля

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Главные новости дня: 20 апреля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 апреля.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Челси", "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон".

В чемпионате Франции ПСЖ с крупным счетом обыграл "Анжер", "Монако" переиграл "Ниццу". Результаты 33-го тура Лиги 1.

В 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" выиграл у "Униона". Определились финалисты Кубка Германии.

В 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" добился победы над "Фиорентиной". Определились финалисты Кубка Италии.

В 1/4 финала Кубка России "Алания" сенсационно выбила "Зенит", "Спартак" оказался сильнее ЦСКА. Определились полуфиналисты Кубка России.

В чемпионате Испании "Атлетико" не смог обыграть "Гранаду", "Реал" справился с "Гранадой".

"Ференцварош", который возглавляет Станислав Черчесов, вышел в финал Кубка Венгрии.

"Бавария" готова продать нападающего Роберта Левандовски.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покинет команду в летнее трансферное окно.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассматривает два варианта в случае ухода из клуба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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