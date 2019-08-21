Главные новости дня: 20 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 августа.
Игроки ПСЖ недовольны Тухелем.
Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России.
"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей.
Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией".
Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме.
Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА.
"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса.
Клопп рассказал, когда завершит карьеру.
Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры.
ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара.
Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани.
"Аякс" и АПОЭЛ сыграл вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Аякс" и АПОЭЛ сыграли вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Игроки ПСЖ недовольны Тухелем
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Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа
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Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани
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"Спартак" нацелился на полузащитника "Ромы"
Лента новостей
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Главные новости дня: 20 августа
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Карасев остался доволен появлением нападающего Андре Шюррле в РПЛ
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Дармиан подал "Манчестер Юнайтед" запрос о трансфере
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Джорджевич: "Аджоев-младший спрашивал меня о правильном питании, а вечером сидел в углу и ел сникерс"
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"Ювентус" хочет купить Дембеле в случае ухода Дибалы
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Форвард "Спартака" Педро Роша хочет остаться в "Крузейро"
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ЦСКА пожелал удачи Натхо в "Партизане"
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"Аякс" и АПОЭЛ сыграли вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Полузащитник "Малаги" Онтиверос перешел в "Вильярреал"
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"Севилья" готова расстаться с защитником Серхи Гомесом
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Игроки ПСЖ недовольны Тухелем
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Нападающий "Лестера" Ислам Слимани попал в сферу интересов "Монако"
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Йович: "Зидан на вершине мирового футбола"
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Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии
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Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"
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Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"
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Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа
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Завтра Рибери пройдет медосмотр для "Фиорентины"
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"Лион" не будет продавать Дембеле
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Игрок "Реала" Диас пропустит 3-4 недели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0