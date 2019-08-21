Главные новости дня: 20 августа

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Главные новости дня: 20 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 августа.

Игроки ПСЖ недовольны Тухелем.

Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России.

"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей.

Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией".

Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме.

Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА.

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса.

Клопп рассказал, когда завершит карьеру.

Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры.

ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара.

Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани.

"Аякс" и АПОЭЛ сыграл вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 2 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Челси Челси 2 1
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
17 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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