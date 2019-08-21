Главные новости дня: 20 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 августа.

Игроки ПСЖ недовольны Тухелем.

Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России.

"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей.

Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией".

Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме.

Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА.

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса.

Клопп рассказал, когда завершит карьеру.

Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры.

ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара.

Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани.

"Аякс" и АПОЭЛ сыграл вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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