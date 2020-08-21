Главные новости дня: 20 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 августа.
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
УЕФА назвал лучшего игрока матча "Лион" - "Бавария".
"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА.
АПЛ опубликовала календарь следующего сезона.
Сердар Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ.
"Барселона" объявила о переходе молодого таланта.
"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов.
"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов.
"Аякс" сделал предложение о трансфере Луиса Суареса.
Лионель Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 20 августа
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Тиаго Силва может остаться в ПСЖ
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"Специя" впервые в своей истории вышла в Серию А
-
В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ
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2
"Барселона" в 2017 году отказалась от покупки Дэвиса за 5 миллионов евро
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Ди Марцио раскрыл зарплату Кавани в "Бенфике"
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Джеко может продолжить карьеру в Испании
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"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов
-
"Интер" не намерен расставаться с Лукаку
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"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов
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Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли
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Пирло определился с будущим Дибалы в "Ювентусе"
-
5
Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"
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Агент Вернблума высказался о возможном возвращении игрока в Россию
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Тиаго Силва может перейти в "Фиорентину"
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Источник: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым
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Пирло просит "Ювентус" подписать форварда "Ромы"
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2
Агент Роналду будет представлять интересы Фати
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"Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина
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1
Агент Рибейро оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18