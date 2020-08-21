Главные новости дня: 20 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 августа.

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Лион" - "Бавария".

"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА.

АПЛ опубликовала календарь следующего сезона.

Сердар Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ.

"Барселона" объявила о переходе молодого таланта.

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов.

"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

"Аякс" сделал предложение о трансфере Луиса Суареса.

Лионель Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны".

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