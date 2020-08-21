Главные новости дня: 20 августа

Теги бавария мюнхенбарселоналионель мессидинамо москвасердар азмун

Главные новости дня: 20 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 августа.

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Лион" - "Бавария".

"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА.

АПЛ опубликовала календарь следующего сезона.

Сердар Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ.

"Барселона" объявила о переходе молодого таланта.

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов.

"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

"Аякс" сделал предложение о трансфере Луиса Суареса.

Лионель Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов

"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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