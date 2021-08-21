Главные новости дня: 20 августа
Фото: твиттер ПСЖ
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 августа.
"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги.
ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом".
Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.
"Арсенал" выкупил Мартина Эдегора у "Реала".
Карим Бензема подписал новый контракт с "Реалом".
"Барселона" взяла новый кредит.
Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА.
Алексис Бека Бека перейдёт в "Локомотив".
"Зенит" пытался вернуть Андрея Лунева после его перехода в "Байер".
Матч Казахстан - Украина могут перенести в другую страну.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18