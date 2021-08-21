Главные новости дня: 20 августа

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Главные новости дня: 20 августаФото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 августа.

"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги.

ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом".

Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

"Арсенал" выкупил Мартина Эдегора у "Реала".

Карим Бензема подписал новый контракт с "Реалом".

"Барселона" взяла новый кредит.

Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА.

Алексис Бека Бека перейдёт в "Локомотив".

"Зенит" пытался вернуть Андрея Лунева после его перехода в "Байер".

Матч Казахстан - Украина могут перенести в другую страну.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем клубы Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги вместе взятые

Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем клубы Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги вместе взятые

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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