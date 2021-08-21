Главные новости дня: 20 августа

Фото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 августа.

"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги.

ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом".

Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

"Арсенал" выкупил Мартина Эдегора у "Реала".

Карим Бензема подписал новый контракт с "Реалом".

"Барселона" взяла новый кредит.

Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА.

Алексис Бека Бека перейдёт в "Локомотив".

"Зенит" пытался вернуть Андрея Лунева после его перехода в "Байер".

Матч Казахстан - Украина могут перенести в другую страну.

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