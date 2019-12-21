Главные новости дня: 20 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 декабря.

"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину".

"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией".

Микель Артета стал новым тренером "Арсенала".

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Кириллом Новиковым.

"Тоттенхэм" продлил контракт с Тоби Алдервейрелдом.

Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.

Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ.

В Кубке России может появиться групповой этап.

Лионель Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian.

Леонид Слуцкий принял первые кадровые решения в "Рубине".

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