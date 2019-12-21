Главные новости дня: 20 декабря

Теги ромахоффенхайммикель артетаарсенал лондон

Главные новости дня: 20 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 декабря.

"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину".

"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией".

Микель Артета стал новым тренером "Арсенала".

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Кириллом Новиковым.

"Тоттенхэм" продлил контракт с Тоби Алдервейрелдом.

Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.

Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ.

В Кубке России может появиться групповой этап.

Лионель Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian.

Леонид Слуцкий принял первые кадровые решения в "Рубине".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"

"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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