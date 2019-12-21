Главные новости дня: 20 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 декабря.
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину".
"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией".
Микель Артета стал новым тренером "Арсенала".
"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Кириллом Новиковым.
"Тоттенхэм" продлил контракт с Тоби Алдервейрелдом.
Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.
Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ.
В Кубке России может появиться групповой этап.
Лионель Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian.
Леонид Слуцкий принял первые кадровые решения в "Рубине".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"
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Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
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Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов
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Нападающий сборной Украины попался на допинге
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МВД намерено ужесточить методы работы с футбольными фанатами
Лента новостей
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Главные новости дня: 20 декабря
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2
Защитник "Барселоны" отказался переходить в "Милан"
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На Жиру появился новый претендент
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Слуцкий объяснил, почему выбрал "Рубин"
-
"Эйбар" уверенно разобрался с "Гранадой"
-
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
-
1
"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"
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Вальверде высказался о работе VAR
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Спаллетти отказал китайскому клубу
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2
Зозуля объяснил свое скандальное фото
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Два основных игрока "Манчестер Сити" восстановились у матчу с "Лестером"
-
Клопп назвал лучшего тренера в мире
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"
-
Диего Форлан возглавил уругвайский клуб
-
Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"
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4
Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой
-
Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
-
Агент прокомментировал интерес "Спартака" к нападающему "Ривер Плейта"
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Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре
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Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9