Главные новости дня: 20 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 декабря.

"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ.

"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам.

"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А.

ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем".

"Спорт-Экспресс": Никола Влашич - лучший футболист 2020 года в России.

Криштиану Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 году.

"Спартак" хочет продать Александра Кокорина.

ПСЖ может продать Килиана Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса.

"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако".

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