Главные новости дня: 20 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 декабря.
"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ.
"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам.
"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А.
ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем".
"Спорт-Экспресс": Никола Влашич - лучший футболист 2020 года в России.
Криштиану Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 году.
"Спартак" хочет продать Александра Кокорина.
ПСЖ может продать Килиана Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса.
"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спорт-Экспресс": Влашич - лучший футболист 2020 года в России
-
Роналду стал обладателем награды Golden Foot
-
"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако"
Лента новостей
-
1
Главные новости дня: 20 декабря
-
ПСЖ упустил шанс вернуть первое место, "Лилль" выбился в лидеры: все результаты 16-го тура Лиги 1
-
1
"Милан", "Интер" и "Ювентус" продолжают чемпионскую гонку, поражения "Ромы" и "Наполи": все результаты 13-го тура Серии А
-
"Реал" сравнялся с лидером, "Барса" снова оступается: все результаты 14-го тура Примеры
-
1
ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем"
-
1
"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам
-
1
"Лацио" обыграл "Наполи" в матче Серии А
-
1
"Спорт-Экспресс": Влашич - лучший футболист 2020 года в России
-
"Астон Вилла" на выезде разобралась с "Вест Бромвичем"
-
Тренер "Аталанты": "Я очень доволен Миранчуком"
-
Экс-игрок ЦСКА Муса близок к переходу в турецкий клуб
-
"Манчестер Юнайтед" забил 6 голов в АПЛ впервые после ухода Фергюсона
-
2
Роналду стал обладателем награды Golden Foot
-
1
"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги
-
"Селтик" выиграл Кубок Шотландии и 4-й раз кряду сделал национальный требл
-
"Гранада" победила "Бетис", "Хетафе" сильнее "Кадиса"
-
Месси отреагировал на поздравления Пеле с повторением рекорда по голам за один клуб
-
"Фрайбург" разгромил "Герту", "Штутгарт" уступил "Вольфсбургу"
-
1
"Аталанта" Миранчука разгромила "Рому" в матче Серии А
-
1
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18