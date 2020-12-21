Главные новости дня: 20 декабря

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Главные новости дня: 20 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 декабря.

"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ.

"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам.

"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А.

ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем".

"Спорт-Экспресс": Никола Влашич - лучший футболист 2020 года в России.

Криштиану Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 году.

"Спартак" хочет продать Александра Кокорина.

ПСЖ может продать Килиана Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса.

"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако".

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"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам

"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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