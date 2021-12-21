Главные новости дня: 20 декабря
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 декабря.
"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби.
ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года.
РФС против ЧМ каждые два года.
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат.
Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын.
Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи".
Российский миллиардер может купить "Торпедо".
Черчесов возглавил венгерский топ-клуб.
ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе.
Тикнизян может отказаться от сборной России ради другой страны.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Главный скаут ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"
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РФС против ЧМ каждые два года
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ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года
-
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
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Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18