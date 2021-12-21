Главные новости дня: 20 декабря

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 декабря.

"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби.

ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года.

РФС против ЧМ каждые два года.

Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат.

Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын.

Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи".

Российский миллиардер может купить "Торпедо".

Черчесов возглавил венгерский топ-клуб.

ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе.

Тикнизян может отказаться от сборной России ради другой страны.

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