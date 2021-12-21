Главные новости дня: 20 декабря

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Главные новости дня: 20 декабряФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 декабря.

"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби.

ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года.

РФС против ЧМ каждые два года.

Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат.

Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын.

Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи".

Российский миллиардер может купить "Торпедо".

Черчесов возглавил венгерский топ-клуб.

ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе.

Тикнизян может отказаться от сборной России ради другой страны.

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"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби

"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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