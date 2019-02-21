Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru подводит итоги 20 февраля в мире футбола.

Главным событием дня стали первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Шальке" проиграл "Манчестер Сити" на своем поле, несмотря на то, что доигрывал матч в большинстве.

"Атлетико" добился уверенной победы над "Ювентусом".

Отчет о матче "Атлетико" - "Ювентус"

Также состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" обыграла "Лацио" и вышла в следующий раунд турнира.

Пике взбудоражил общественность ярким заявлением о "Реале".

"Челси" в качестве замены для Сарри выбирает между двумя тренерами. Уже названа сумма компенсации Сарри в случае его отставки из "Челси".

"Ювентус" предложил "Реалу" бразильский обмен Сандро - Марсело.

ЦСКА, по всей видимости, надолго потерял Дзагоева.

"Реал" может продать Бэйла и определился с ценой на игрока.

Жена Кокорина рассказала о ситуации с мужем, а также о его здоровье.

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