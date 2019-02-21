Главные новости дня: 20 февраля

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Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru подводит итоги 20 февраля в мире футбола.

Главным событием дня стали первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Шальке" проиграл "Манчестер Сити" на своем поле, несмотря на то, что доигрывал матч в большинстве.

"Атлетико" добился уверенной победы над "Ювентусом".

Отчет о матче "Атлетико" - "Ювентус"

Также состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" обыграла "Лацио" и вышла в следующий раунд турнира.

Пике взбудоражил общественность ярким заявлением о "Реале".

"Челси" в качестве замены для Сарри выбирает между двумя тренерами. Уже названа сумма компенсации Сарри в случае его отставки из "Челси".

"Ювентус" предложил "Реалу" бразильский обмен Сандро - Марсело.

ЦСКА, по всей видимости, надолго потерял Дзагоева.

"Реал" может продать Бэйла и определился с ценой на игрока.

Жена Кокорина рассказала о ситуации с мужем, а также о его здоровье.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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