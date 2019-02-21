Главные новости дня: 20 февраля
Soccernews.ru подводит итоги 20 февраля в мире футбола.
Главным событием дня стали первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Шальке" проиграл "Манчестер Сити" на своем поле, несмотря на то, что доигрывал матч в большинстве.
"Атлетико" добился уверенной победы над "Ювентусом".
Отчет о матче "Атлетико" - "Ювентус"
Также состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" обыграла "Лацио" и вышла в следующий раунд турнира.
Пике взбудоражил общественность ярким заявлением о "Реале".
"Челси" в качестве замены для Сарри выбирает между двумя тренерами. Уже названа сумма компенсации Сарри в случае его отставки из "Челси".
"Ювентус" предложил "Реалу" бразильский обмен Сандро - Марсело.
ЦСКА, по всей видимости, надолго потерял Дзагоева.
"Реал" может продать Бэйла и определился с ценой на игрока.
Жена Кокорина рассказала о ситуации с мужем, а также о его здоровье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11