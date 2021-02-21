Главные новости дня: 20 февраля

Теги зенит санкт-петербургспартак москваливерпульреал мадридостон урунов

Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 февраля.

Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России.

"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России.

"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби.

"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом".

"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры.

"Бавария" проиграла "Айнтрахту".

"Уфа" объявила об аренде Остона Урунова.

"Краснодар" отзаявил защитника Кристиана Рамиреса.

"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров.

"Барселона" пытается перехватить Давида Алабу у "Реала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом"

Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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