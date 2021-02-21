Главные новости дня: 20 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 февраля.
Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России.
"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России.
"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби.
"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном".
Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом".
"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры.
"Бавария" проиграла "Айнтрахту".
"Уфа" объявила об аренде Остона Урунова.
"Краснодар" отзаявил защитника Кристиана Рамиреса.
"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров.
"Барселона" пытается перехватить Давида Алабу у "Реала".
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Главные новости дня: 20 февраля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18