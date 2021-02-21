Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 февраля.

Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России.

"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России.

"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби.

"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом".

"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры.

"Бавария" проиграла "Айнтрахту".

"Уфа" объявила об аренде Остона Урунова.

"Краснодар" отзаявил защитника Кристиана Рамиреса.

"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров.

"Барселона" пытается перехватить Давида Алабу у "Реала".

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