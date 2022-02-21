Главные новости дня: 20 февраля

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 февраля.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Лидс", "Лестер" проиграл "Вулверхэмптону". Все результаты 26-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Валенсию", "Эспаньол" отобрал очки у "Севильи", "Бетис" победил "Мальорку".

В чемпионате Франции "Монако" не смог победить "Бордо", "Марсель" уступил "Клермону". Все результаты 25-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "Бавария" с крупным счетом победила "Гройтер Фюрт", дортмундская "Боруссия" уничтожила менхенгладбахскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" разнес "Герту". Все результаты 23-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" потерпела поражение от "Фиорентины", "Интер" сенсационно проиграл "Сассуоло".

"Реал" поставил ультиматум нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Зенит" хочет купить вратаря "Химок" Илью Лантратова.

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Вратарь "Спартака" Александр Максименко может сменить клуб.

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