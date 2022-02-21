Главные новости дня: 20 февраля

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Главные новости дня: 20 февраля

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 февраля.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Лидс", "Лестер" проиграл "Вулверхэмптону". Все результаты 26-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Валенсию", "Эспаньол" отобрал очки у "Севильи", "Бетис" победил "Мальорку".

В чемпионате Франции "Монако" не смог победить "Бордо", "Марсель" уступил "Клермону". Все результаты 25-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "Бавария" с крупным счетом победила "Гройтер Фюрт", дортмундская "Боруссия" уничтожила менхенгладбахскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" разнес "Герту". Все результаты 23-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" потерпела поражение от "Фиорентины", "Интер" сенсационно проиграл "Сассуоло".

"Реал" поставил ультиматум нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Зенит" хочет купить вратаря "Химок" Илью Лантратова.

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Вратарь "Спартака" Александр Максименко может сменить клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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