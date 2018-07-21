Главные новости дня: 20 июля

В пятницу, 20 июля нападающий ПСЖ Неймар наконец-то лично ответил на слухи об уходе. Поэтому "Реал" договорился о трансфере Азара, но если трансфер сорвется, то королевский клуб купит Дракслера. Пока же "Реал" представил Винисиуса. Также "Реал" получил предложение вернуть Морату.

Что касается "Барселоны", то каталонцы выбирают из трех вариантов в атаку и не могут между собой договориться насчет Погба. При этом, Месси неожиданно захотел увидеть в команде Головина, которого активно пытается подписать "Монако".

Легендарный Венгер может получить работу в Японии, а вот в сборной Аргентины между Сампаоли и игроками было все сложно.

"Милан" сумел добиться отмены решения по исключению команды из еврокубков.

Владелец "Спартака" назвал цель команды на новый сезон, традиционно это чемпионство. Клуб подтвердил амбиции, разгромил "Трабзонспор".

Стало известно, чем же белорусский клуб заманил Марадону.

И напоследок, формы всех команд Ла Лиги на новый сезон. | http://soccernews.ru