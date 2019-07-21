Главные новости дня: 20 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июля.
"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой".
Тульский "Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов".
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом".
"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом".
Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева.
СМИ узнали, почему "Локомотив" затягивает подписание контракта с Мануэлом Фернандешем.
"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики.
Жордан Верету перешёл в "Рому".
"Бенфика" подписала хавбека "Наполи" Винисиуса.
Два первых тура Примеры могут пройти без применения VAR.
"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена.
Лионель Месси извинился перед КОНМЕБОЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16