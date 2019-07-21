Главные новости дня: 20 июля

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Главные новости дня: 20 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июля.

"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой".

Тульский "Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов".

ЦСКА одержал победу над "Оренбургом".

"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом".

Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева.

СМИ узнали, почему "Локомотив" затягивает подписание контракта с Мануэлом Фернандешем.

"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики.

Жордан Верету перешёл в "Рому".

"Бенфика" подписала хавбека "Наполи" Винисиуса.

Два первых тура Примеры могут пройти без применения VAR.

"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена.

Лионель Месси извинился перед КОНМЕБОЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом"

"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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