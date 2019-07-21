Главные новости дня: 20 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июля.

"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой".

Тульский "Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов".

ЦСКА одержал победу над "Оренбургом".

"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом".

Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева.

СМИ узнали, почему "Локомотив" затягивает подписание контракта с Мануэлом Фернандешем.

"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики.

Жордан Верету перешёл в "Рому".

"Бенфика" подписала хавбека "Наполи" Винисиуса.

Два первых тура Примеры могут пройти без применения VAR.

"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена.

Лионель Месси извинился перед КОНМЕБОЛ.

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