Главные новости дня: 20 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 июля.
В матче чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Лацио". Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду установил сразу два рекорда: быстрее всех забил 50 голов в Серии А, а также стал единственным, кто забил 50 голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ.
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вернется в московский "Локомотив".
Журнал France Football не будет вручать "Золотой мяч" по итогам 2020 года. Журналист Василий Уткин назвал это "скотством". "Барселона" так же на это отреагировала.
Руководство московского "Спартака" может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на скандальное действие защитника "Спартака" Андрея Ещенко, а также отреагировал на громкое заявление владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
Матч 30-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Сочи" отменен из-за вспышки коронавируса у гостей.
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Главные новости дня: 20 июля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14