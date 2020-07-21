Главные новости дня: 20 июля

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Главные новости дня: 20 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 июля.

В матче чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Лацио". Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду установил сразу два рекорда: быстрее всех забил 50 голов в Серии А, а также стал единственным, кто забил 50 голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вернется в московский "Локомотив".

Журнал France Football не будет вручать "Золотой мяч" по итогам 2020 года. Журналист Василий Уткин назвал это "скотством". "Барселона" так же на это отреагировала.

Руководство московского "Спартака" может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на скандальное действие защитника "Спартака" Андрея Ещенко, а также отреагировал на громкое заявление владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

Матч 30-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Сочи" отменен из-за вспышки коронавируса у гостей.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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