Главные новости дня: 20 июля

Теги александр кокоринроссиявалерий карпинкурбан бердыеввладислав безбородов

Главные новости дня: 20 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 июля.

РФС рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отметился голевой передачей в товарищеском матче с немецким клубом.

Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" сошлись в товарищеском матче. Победу одержал королевский клуб.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин согласен возглавить сборную России только при одном условии.

Юные болельщики подарили кубок из глины нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе.

Сына певца Стаса Пьехи избила жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.. Позднее стали известны подробности инцидента.

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о своем отношении к поведению капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти полуфинального матча Кубка Америки-2021.

Бразильский хавбек "Лиона" Тиаго Мендес может перейти в "Краснодар".

Переход вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не состоится.

Футболист "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Баварию".

Состоялись шесть матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. 

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)

Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)

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