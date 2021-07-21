Главные новости дня: 20 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 июля.

РФС рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отметился голевой передачей в товарищеском матче с немецким клубом.

Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" сошлись в товарищеском матче. Победу одержал королевский клуб.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин согласен возглавить сборную России только при одном условии.

Юные болельщики подарили кубок из глины нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе.

Сына певца Стаса Пьехи избила жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.. Позднее стали известны подробности инцидента.

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о своем отношении к поведению капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти полуфинального матча Кубка Америки-2021.

Бразильский хавбек "Лиона" Тиаго Мендес может перейти в "Краснодар".

Переход вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не состоится.

Футболист "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Баварию".

Состоялись шесть матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

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