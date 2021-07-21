Главные новости дня: 20 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 20 июля.
РФС рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера сборной России.
Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отметился голевой передачей в товарищеском матче с немецким клубом.
Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" сошлись в товарищеском матче. Победу одержал королевский клуб.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин согласен возглавить сборную России только при одном условии.
Юные болельщики подарили кубок из глины нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе.
Сына певца Стаса Пьехи избила жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.. Позднее стали известны подробности инцидента.
Защитник сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о своем отношении к поведению капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти полуфинального матча Кубка Америки-2021.
Бразильский хавбек "Лиона" Тиаго Мендес может перейти в "Краснодар".
Переход вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не состоится.
Футболист "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Баварию".
Состоялись шесть матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля
-
Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор
-
Карпин назвал условие, при котором он возглавит сборную России
-
РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Ракитич рассказал, как Роналду звал его в "Ювентус"
-
Фигу отреагировал на оскорбления Переса
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможной покупке защитника "Аякса"
-
Клюйверт перешел в "Ниццу"
-
Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)
-
Воспитанник "Зенита" перешел в кипрский клуб "Эрмис"
-
"Ювентус" может продать Пьяцу в другой клуб Серии А
-
Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля
-
Бэйл останется в "Реале"
-
2
Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор
-
Рибери определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Михаил Кержаков рассказал, как он едва не ушел из "Зенита"
-
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о нападении супруги российского арбитра на сына певца
-
Карпин назвал условие, при котором он возглавит сборную России
-
РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России
-
"Шахтер" уничтожил киевский клуб в товарищеском матче
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Глушенкова
-
"Краснодар" нацелился на африканского хавбека, который станет россиянином
-
"Динамо" Киев - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18