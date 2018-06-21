Главные новости дня: 20 июня

Завершился шестой день Чемпионата Мира-2018 года.

В матче второго тура группового этапа в группе А Уругвай победил Саудовскую Аравию. Благодаря этому Уругвай и Россия вышли в плей-офф. Лучшим игроком матча признан Луис Суарес.

Отчёт о матче Уругвай - Саудовская Аравия

Видеообзор матча Уругвай - Саудовская Аравия

Два матча состоялись в группе В. Сначала Португалия обыграла Марокко благодаря голу Криштиану Роналду, которого и признали лучшим в матче.

Отчёт о матче Португалия - Марокко

Видеообзор матча Португалия - Марокко

Закрылся игровой день поединком между Ираном и Испанией, в котором сильнее оказались европейцы. Лучшим игроком стал Диего Коста, забивший победный гол. Soccer news следил за событиями в Казани, происходившими до и во время матча.

Отчёт о матче Иран - Испания

Видеообзор матча Иран - Испания

Месси получит Кубок мира, а Неймар избавился от своей главной проблемы.

Переходим к клубным делам.

Буффон почти в ПСЖ, Жоржиньо переходит в "Манчестер Сити", "Реал" подписывает Лунина и хочет купить Головина, "Интер" практически согласовал переход Наингголана, а "Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за Руиса.

Роналду уже знает, куда хочет перейти, "Барселона" может продать Суареса.

В АПЛ о трансферах объявили "Лестер" и "Вест Хэм". В России усилились ЦСКА и "Ростов".

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Вот и все за день. Оставайтесь с нами и продолжайте борьбу в турнире прогнозов матчей ЧМ-2018.