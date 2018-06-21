Главные новости дня: 20 июня
Завершился шестой день Чемпионата Мира-2018 года.
В матче второго тура группового этапа в группе А Уругвай победил Саудовскую Аравию. Благодаря этому Уругвай и Россия вышли в плей-офф. Лучшим игроком матча признан Луис Суарес.
Отчёт о матче Уругвай - Саудовская Аравия
Видеообзор матча Уругвай - Саудовская Аравия
Два матча состоялись в группе В. Сначала Португалия обыграла Марокко благодаря голу Криштиану Роналду, которого и признали лучшим в матче.
Отчёт о матче Португалия - Марокко
Видеообзор матча Португалия - Марокко
Закрылся игровой день поединком между Ираном и Испанией, в котором сильнее оказались европейцы. Лучшим игроком стал Диего Коста, забивший победный гол. Soccer news следил за событиями в Казани, происходившими до и во время матча.
Видеообзор матча Иран - Испания
Месси получит Кубок мира, а Неймар избавился от своей главной проблемы.
Переходим к клубным делам.
Буффон почти в ПСЖ, Жоржиньо переходит в "Манчестер Сити", "Реал" подписывает Лунина и хочет купить Головина, "Интер" практически согласовал переход Наингголана, а "Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за Руиса.
Роналду уже знает, куда хочет перейти, "Барселона" может продать Суареса.
В АПЛ о трансферах объявили "Лестер" и "Вест Хэм". В России усилились ЦСКА и "Ростов".
Бонус - "Матч ТВ" расстанется с Канделаки.
Вот и все за день. Оставайтесь с нами и продолжайте борьбу в турнире прогнозов матчей ЧМ-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31