Главные новости дня: 20 июня

Теги испанияуругвайроссияпортугалияреал мадрид

Главные новости дня: 20 июня

Завершился шестой день Чемпионата Мира-2018 года. 

В матче второго тура группового этапа в группе А Уругвай победил Саудовскую Аравию. Благодаря этому Уругвай и Россия вышли в плей-офф. Лучшим игроком матча признан Луис Суарес.

Отчёт о матче Уругвай - Саудовская Аравия

Видеообзор матча Уругвай - Саудовская Аравия

Два матча состоялись в группе В. Сначала Португалия обыграла Марокко благодаря голу Криштиану Роналду, которого и признали лучшим в матче.

Отчёт о матче Португалия - Марокко

Видеообзор матча Португалия - Марокко

Закрылся игровой день поединком между Ираном и Испанией, в котором сильнее оказались европейцы. Лучшим игроком стал Диего Коста, забивший победный гол. Soccer news следил за событиями в Казани, происходившими до и во время матча.

Отчёт о матче Иран - Испания

Видеообзор матча Иран - Испания

Месси получит Кубок мира, а Неймар избавился от своей главной проблемы.

Переходим к клубным делам.

Буффон почти в ПСЖ, Жоржиньо переходит в "Манчестер Сити", "Реал" подписывает Лунина и хочет купить Головина, "Интер" практически согласовал переход Наингголана, а "Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за Руиса.

Роналду уже знает, куда хочет перейти, "Барселона" может продать Суареса.

В АПЛ о трансферах объявили "Лестер" и "Вест Хэм". В России усилились ЦСКА и "Ростов".

Бонус - "Матч ТВ" расстанется с Канделаки.

Вот и все за день. Оставайтесь с нами и продолжайте борьбу в турнире прогнозов матчей ЧМ-2018.

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов