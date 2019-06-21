Главные новости дня: 20 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 июня.
Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в рамках Кубка Америки.
Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб "Рубина".
"Краснодар" объявил о трансфере Тонни Триндаде де Вильены.
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта.
Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити".
Леандро Паредес может вернуться в "Зенит".
СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме.
"Интер" объявил о выкупе двух футболистов.
"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу Маркоса Льоренте.
"Реал" отложит покупку Килиана Мбаппе до 2020 года.
"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 20 июня
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Еще один итальянский клуб интересуется Буффоном
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"Эвертон" намерен выкупить игрока "Челси"
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"Милан" интересуется еще одним игроком "Реала"
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"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру
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"Уотфорд" назвал "Наполи" цену на Деулофеу
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Смородская: "Еременко - отыгранный футболист"
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"Ливерпуль" вступил в борьбу за Фирпо
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Бабаев: "Сомневаюсь, что Бекао останется в ЦСКА"
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Альфонсо: "Гвардиола - одно из главных футбольных разочарований в моей жизни"
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Товарищеские матчи: "Рубин" проиграл "Нефтехимику", "Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой"
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Стало известно, сколько "Спартак" предложил за хавбека "РБ Лейпциг"
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"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"
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1
Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ"
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"Барселона" заключила контракт с сыном агента Френки де Йонга
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2
Паредес может вернуться в "Зенит"
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2
Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"
-
1
"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке
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Боккетти может перебраться в "Ростов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16