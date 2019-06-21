Главные новости дня: 20 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 июня.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в рамках Кубка Америки.

Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб "Рубина".

"Краснодар" объявил о трансфере Тонни Триндаде де Вильены.

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта.

Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити".

Леандро Паредес может вернуться в "Зенит".

СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме.

"Интер" объявил о выкупе двух футболистов.

"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу Маркоса Льоренте.

"Реал" отложит покупку Килиана Мбаппе до 2020 года.

"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру.

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