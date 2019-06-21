Главные новости дня: 20 июня

Теги аргентинаатлетико мадридкраснодаррубин

Главные новости дня: 20 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 июня.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в рамках Кубка Америки.

Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб "Рубина".

"Краснодар" объявил о трансфере Тонни Триндаде де Вильены.

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта.

Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити".

Леандро Паредес может вернуться в "Зенит".

СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме.

"Интер" объявил о выкупе двух футболистов.

"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу Маркоса Льоренте.

"Реал" отложит покупку Килиана Мбаппе до 2020 года.

"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стало известно, сколько "Спартак" предложил за хавбека "РБ Лейпциг"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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