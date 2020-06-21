Главные новости дня: 20 июня

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Главные новости дня: 20 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июня.

Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА.

"Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом".

"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ.

РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо".

Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона.

Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.

Полиция задержала болельщика "Спартака".

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"

РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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