Главные новости дня: 20 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июня.
Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА.
"Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом".
"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ.
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.
"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ.
РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо".
Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона.
Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.
Полиция задержала болельщика "Спартака".
"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18