Главные новости дня: 20 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 июня.

Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА.

"Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом".

"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ.

РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо".

Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона.

Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.

Полиция задержала болельщика "Спартака".

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром".

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