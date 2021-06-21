Главные новости дня: 20 июня
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 июня.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Италия с минимальным счетом победила Уэльс, а Швейцария оказалась сильнее Турции.
Футболисты сборной Чили нарушили карантин, устроив секс-вечеринку с проститутками во время Кубка Америки.
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался по поводу конфликта между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.
В Аргентине подготовили трогательный ролик, героями которого стали Диего Марадона и Лионель Месси.
Зарема Салихова рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".
Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Антальяспора" и сборной России Федору Кудряшову.
"Барселона" может вернуть бразильского полузащитника Паулиньо.
Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который он заплатил в бытность игроком киевского "Динамо".
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом.
Мадридский "Реал" может вернуть из "Эвертона" колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон перейдет в донецкий "Шахтер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18