Главные новости дня: 20 июня

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 июня.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Италия с минимальным счетом победила Уэльс, а Швейцария оказалась сильнее Турции.

Футболисты сборной Чили нарушили карантин, устроив секс-вечеринку с проститутками во время Кубка Америки.

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался по поводу конфликта между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

В Аргентине подготовили трогательный ролик, героями которого стали Диего Марадона и Лионель Месси.

Зарема Салихова рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Антальяспора" и сборной России Федору Кудряшову.

"Барселона" может вернуть бразильского полузащитника Паулиньо.

Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который он заплатил в бытность игроком киевского "Динамо".

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом.

Мадридский "Реал" может вернуть из "Эвертона" колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон перейдет в донецкий "Шахтер".

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