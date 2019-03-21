Главные новости дня: 20 марта

Сегодня, 20 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В товарищеских матчах Германия и Сербия сыграли 1:1, а Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго.

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру.

ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы.

Два клуба Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии.

Аршавин получил тренерскую должность в структуре "Зенита", а Каррера вел переговоры с сине-бело-голубыми на матче против "Спартака".

Позже агент специалиста заявил, что "Каррера не вел переговоры с "Зенитом".

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков.

Во Франции выдвинули обвинения экс-президенту "Анжи" Керимову.

Санчо стал первым в списке самых перспективных футболистов мира, а Марко Ройс получил приз лучшему игроку года в Германии.

Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи.

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