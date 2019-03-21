Главные новости дня: 20 марта

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Главные новости дня: 20 марта

Сегодня, 20 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В товарищеских матчах Германия и Сербия сыграли 1:1, а  Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго.

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру.

ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы.

Два клуба Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии.

Аршавин получил тренерскую должность в структуре "Зенита", а Каррера вел переговоры с сине-бело-голубыми на матче против "Спартака".

Позже агент специалиста заявил, что "Каррера не вел переговоры с "Зенитом".

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков.

Во Франции выдвинули обвинения экс-президенту "Анжи" Керимову.

Санчо стал первым в списке самых перспективных футболистов мира, а Марко Ройс получил приз лучшему игроку года в Германии.

Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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