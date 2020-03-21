Главные новости дня: 20 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 марта.

"Матч ТВ" подтвердил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси.

Немецкий вирусолог: "С футболом в 2020 году можно попрощаться".

В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона.

Зинедин Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона.

Кике Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон.

АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая.

"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам.

Эрлинг Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас".

"Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу".

В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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