Главные новости дня: 20 марта

Теги барселонаэрлинг холандматч твзинедин зиданкоронавирус

Главные новости дня: 20 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 марта.

"Матч ТВ" подтвердил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси.

Немецкий вирусолог: "С футболом в 2020 году можно попрощаться".

В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона.

Зинедин Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона.

Кике Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон.

АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая.

"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам.

Эрлинг Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас".

"Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу".

В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"

Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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