Главные новости дня: 20 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 марта.

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Сельту".

"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна".

"Ротор" объявил имя нового главного тренера.

Александр Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС.

"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS.

"Милан" интересуется Николой Влашичем.

Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1.

Стали известны детали контракта Ивицы Олича с ЦСКА.

"Реал" считает себя лидером в гонке за Эрлингом Холандом.

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