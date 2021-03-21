Главные новости дня: 20 марта

1 Теги манчестер ситиреал мадридивица оличалександр головинникола влашичбарселона

Главные новости дня: 20 мартаФото Peter Powell - Pool/Getty Images

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 марта.

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Сельту".

"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна".

"Ротор" объявил имя нового главного тренера.

Александр Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС.

"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS.

"Милан" интересуется Николой Влашичем.

Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1.

Стали известны детали контракта Ивицы Олича с ЦСКА.

"Реал" считает себя лидером в гонке за Эрлингом Холандом.

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Гол вратаря Буну в компенсированное время принес "Севилье" ничью в матче с "Вальядолидом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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