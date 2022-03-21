Главные новости дня: 20 марта

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 февраля.

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Реал". Все результаты 29-го тура Ла Лиги.

В чемпионате России ЦСКА уничтожил "Рубин", "Динамо" едва не проиграло "Ростову". Результаты 22-го тура РПЛ.

В Кубке Англии "Манчестер Сити" легко справился с "Саутгемптоном", "Ливерпуль" одолел "Ноттингем Форест". Определились полуфинальные пары Кубка Англии.

В чемпионате Германии "Байер" выиграл у "Вольфсбурга", дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном". Результаты 27-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" переиграл аутсайдера, "Рома" устроила феерию в римском дерби. Все результаты 30-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ потерпел разгромное поражение от "Монако". Результаты 29-го тура Лиги 1.

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