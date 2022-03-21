Главные новости дня: 20 марта

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Главные новости дня: 20 марта

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 февраля.

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Реал". Все результаты 29-го тура Ла Лиги.

В чемпионате России ЦСКА уничтожил "Рубин", "Динамо" едва не проиграло "Ростову". Результаты 22-го тура РПЛ.

В Кубке Англии "Манчестер Сити" легко справился с "Саутгемптоном", "Ливерпуль" одолел "Ноттингем Форест". Определились полуфинальные пары Кубка Англии.

В чемпионате Германии "Байер" выиграл у "Вольфсбурга", дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном". Результаты 27-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" переиграл аутсайдера, "Рома" устроила феерию в римском дерби. Все результаты 30-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ потерпел разгромное поражение от "Монако". Результаты 29-го тура Лиги 1.

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Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1

Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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