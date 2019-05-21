Главные новости дня: 20 мая

Теги лациорубиналександр кокоринпавел мамаевкраснодар

Главные новости дня: 20 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 20 мая.

В заключительном матче 29-го тура РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Анжи".

В Серии А "Лацио" и "Болонья" расписали результативную ничью.

Прокуратура хочет увеличить срок Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Хавбек курского "Авангарда" Дмитрий Коробов попался на допинге.

"Краснодар" объявил о переходе бразильского хавбека Кайо Панталеао.

При этом, клуб расстался с Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе.

ЦСКА договорился о выкупе трансфера Николы Влашича.

"Реал" продлил контракт с Тони Кроосом.

Федерация футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas.

Килиан Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ. Позже стали известны причины этих намеков.

Сборная Нидерландов выиграла юношеский Евро-2019.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стало известно, что Мбаппе требует от ПСЖ

Стало известно, что Мбаппе требует от ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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