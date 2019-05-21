Главные новости дня: 20 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 20 мая.

В заключительном матче 29-го тура РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Анжи".

В Серии А "Лацио" и "Болонья" расписали результативную ничью.

Прокуратура хочет увеличить срок Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Хавбек курского "Авангарда" Дмитрий Коробов попался на допинге.

"Краснодар" объявил о переходе бразильского хавбека Кайо Панталеао.

При этом, клуб расстался с Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе.

ЦСКА договорился о выкупе трансфера Николы Влашича.

"Реал" продлил контракт с Тони Кроосом.

Федерация футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas.

Килиан Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ. Позже стали известны причины этих намеков.

Сборная Нидерландов выиграла юношеский Евро-2019.

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