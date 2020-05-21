Главные новости дня: 20 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 мая.

Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе.

В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен.

Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов.

ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко до 2021 года.

Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года.

"Бавария" продлила контракт с Мануэлем Нойером.

Давид Силва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона.

Шапи подтвердил, что переболел коронавирусом.

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари.

ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Эрлинга Холанда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru