Главные новости дня: 20 мая

Теги серия адавид силвавиктор гончаренкомануэль нойеркраснодар

Главные новости дня: 20 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 мая.

Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе.

В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен.

Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов.

ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко до 2021 года.

Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года.

"Бавария" продлила контракт с Мануэлем Нойером.

Давид Силва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона.  

Шапи подтвердил, что переболел коронавирусом.

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари.

ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Эрлинга Холанда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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