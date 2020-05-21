Главные новости дня: 20 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 мая.
Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе.
В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен.
Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов.
ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко до 2021 года.
Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года.
"Бавария" продлила контракт с Мануэлем Нойером.
Давид Силва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона.
Шапи подтвердил, что переболел коронавирусом.
"Краснодар" на длительный срок теряет Ари.
ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Эрлинга Холанда.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 20 мая
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Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса
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"Интер" нашел замену Лаутаро в "Манчестер Сити"
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Шапи прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
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"Интер" определился, кого из игроков "Барселона" должна включить в сделку по Лаутаро Мартинесу
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2
Иньеста: "Барселона" с Месси должна была выиграть Лигу Чемпионов больше, чем четыре раза"
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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Осимхена
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Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия
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РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна
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Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
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Хавбек "Зенита" намерен летом перебраться в Европу
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"Интер" принял решение по Мозесу
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Шапи подтвердил, что переболел коронавирусом
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Корейский клуб оштрафуют за использование секс-кукол на трибунах
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Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе
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Стало известно, почему Холанд отказался переходить в "Ювентус" минувшей зимой
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Московским клубам РПЛ разрешено проводить тренировки на своих базах
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БАТЭ на выезде одолел брестское "Динамо"
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"Краснодар" сделал заявление касательно травмы Ари
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"Локомотив" хочет подписать экс-игрока "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18