Главные новости дня: 20 мая

Теги португалиявиктор мозеслионель мессисевильядиего марадона

Главные новости дня: 20 маяФото: twitter.com/selecaoportugal

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 мая.

Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020.

7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Диего Марадоны.

Колумбия лишится права проведения Кубка Америки.

Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов.

Виктор Мозес останется в "Спартаке".

"Севилья" хочет снизить цену за Сердара Азмуна.

Родственники Лионеля Месси уговаривают игрока перейти в ПСЖ.

"Ювентус" включился в борьбу за Ханс-Дитера Флика.

Лапорта хочет назначить Франка Райкарда на пост главного тренера "Барселоны".

Лионель Месси сделает заявление о своем будущем 22 мая.

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Колумбия лишится права проведения Кубка Америки

Колумбия лишится права проведения Кубка Америки

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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