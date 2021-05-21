Главные новости дня: 20 мая

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 мая.

Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020.

7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Диего Марадоны.

Колумбия лишится права проведения Кубка Америки.

Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов.

Виктор Мозес останется в "Спартаке".

"Севилья" хочет снизить цену за Сердара Азмуна.

Родственники Лионеля Месси уговаривают игрока перейти в ПСЖ.

"Ювентус" включился в борьбу за Ханс-Дитера Флика.

Лапорта хочет назначить Франка Райкарда на пост главного тренера "Барселоны".

Лионель Месси сделает заявление о своем будущем 22 мая.

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