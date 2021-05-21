Главные новости дня: 20 мая
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 мая.
Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020.
7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Диего Марадоны.
Колумбия лишится права проведения Кубка Америки.
Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов.
Виктор Мозес останется в "Спартаке".
"Севилья" хочет снизить цену за Сердара Азмуна.
Родственники Лионеля Месси уговаривают игрока перейти в ПСЖ.
"Ювентус" включился в борьбу за Ханс-Дитера Флика.
Лапорта хочет назначить Франка Райкарда на пост главного тренера "Барселоны".
Лионель Месси сделает заявление о своем будущем 22 мая.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 20 мая
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Пиоли и Мальдини организовали барбекю для футболистов "Милана" перед матчем с "Аталантой"
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Павлюченко сравнил АПЛ и РПЛ
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Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной"
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"Брюгге" выиграл чемпионат Бельгии
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Хохлов прокомментировал слухи о назначении в "Ротор"
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Колумбия лишится права проведения Кубка Америки
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"Милан" рассматривает Мхитаряна и еще двух игроков на замену Чалханоглу
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Экс-тренер "Динамо" может возглавить "Ротор"
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Возможный уход Зидана не повлияет на желание Мбаппе перейти в "Реал"
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Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020
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Вальбуэна высказался о вызове Бензема в сборную Франции
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Аллегри и "Наполи" запланировали встречу
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Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер"
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1
Вальверде о Месси: "Буду внукам рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь"
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2
Месси сделает заявление о своем будущем 22 мая
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1
"Тоттенхэм" может пригласить Гаттузо
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17-летний Захарян - лучший игрок "Динамо" в мае
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Кержаков высказался о своем визите в Нижний Новгород
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1
Тер Штегену прооперировали колено
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18