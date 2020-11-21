Главные новости дня: 20 ноября

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Главные новости дня: 20 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 ноября.

"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ.

"Тамбов" может сняться с чемпионата России.

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА.

Джованни Рейна заключил новый контракт с "Боруссией".

ЦСКА назвал официальный диагноз Игоря Дивеева.

Лионель Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе.

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии.

"Ньюкасл" подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба.

Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса.

Между Ансу Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта.        

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ

"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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