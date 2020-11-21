Главные новости дня: 20 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 ноября.

"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ.

"Тамбов" может сняться с чемпионата России.

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА.

Джованни Рейна заключил новый контракт с "Боруссией".

ЦСКА назвал официальный диагноз Игоря Дивеева.

Лионель Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе.

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии.

"Ньюкасл" подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба.

Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса.

Между Ансу Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта.

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