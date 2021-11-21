Главные новости дня: 20 ноября

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Главные новости дня: 20 ноября

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 ноября.

В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" уступил "Ахмату", а "Краснодар" победил "Спартак".

В чемпионате Англии "Уотфорд" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" уничтожил "Арсенал", а "Челси" победил "Лестер".

В Ла Лиге "Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави, "Атлетико" обыграл "Осасуну".

В Германии дортмундская "Боруссия" была сильнее "Штутгарта", а "Унион" победил "Герту".

В Серии А "Ювентус" обыграл "Лацио", а "Милан" проиграл "Фиорентине".

Во Франции Лионель Месси забил свой первый гол в Лиге 1, а ПСЖ обыграл "Нант".

В чемпионате Украины "Шахтер" с трудом победил "Рух".

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял решение о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

"Ньюкасл" может перехватить Акселя Витселя у "Ювентуса".

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба в очередной раз переписал историю чемпионата России.

Фанаты "Реала" оскорбили нападающего Гарета Бэйла возле тренировочной базы королевского клуба.

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о том, кто заслужил "Золотой мяч" в 2021 году.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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