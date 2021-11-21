Главные новости дня: 20 ноября
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 ноября.
В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" уступил "Ахмату", а "Краснодар" победил "Спартак".
В чемпионате Англии "Уотфорд" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" уничтожил "Арсенал", а "Челси" победил "Лестер".
В Ла Лиге "Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави, "Атлетико" обыграл "Осасуну".
В Германии дортмундская "Боруссия" была сильнее "Штутгарта", а "Унион" победил "Герту".
В Серии А "Ювентус" обыграл "Лацио", а "Милан" проиграл "Фиорентине".
Во Франции Лионель Месси забил свой первый гол в Лиге 1, а ПСЖ обыграл "Нант".
В чемпионате Украины "Шахтер" с трудом победил "Рух".
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял решение о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
"Ньюкасл" может перехватить Акселя Витселя у "Ювентуса".
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба в очередной раз переписал историю чемпионата России.
Фанаты "Реала" оскорбили нападающего Гарета Бэйла возле тренировочной базы королевского клуба.
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о том, кто заслужил "Золотой мяч" в 2021 году.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ
-
"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави
-
Руководитель "Ювентуса" высказался об уходе Роналду
-
"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" не уволил Сульшера
-
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
-
Флорентино Перес рассказал, как изменится стадион "Реала" после реконструкции
-
Мостовой прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о встрече Федуна с итальянским тренером
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану
-
Месси ярко отреагировал на свой дебютный гол в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" проведет экстренное собрание о будущем Сульшера
-
Витория прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Днепр-1" обыграл "Александрию" и ворвался в топ-3 в УПЛ
-
"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги
-
1
"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ
-
Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"
-
"Ювентус" победил "Лацио" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18