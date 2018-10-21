Главные новости дня: 20 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 октября. И начнём с наиболее значимых матчей прошедшего дня.
В центральном поединке девятого тура АПЛ "Челси" сыграл с "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" были крайне близки к победе, но "синие" чудом спасли ничью.
"Отскок" недели: "Челси" в компенсированное время вырывает ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
Ну а закончился матч стычкой между Жозе Моуринью и ассистентом Маурицио Сарри. С подробностями инцидента можете ознакомиться здесь.
Позднее "Ливерпуль" добыл три очка в дуэли с "Хаддерсфилдом", благодаря чему повторил свой лучший старт в АПЛ.
Отправляемся в Испанию. В Ла Лиге сначала прогремела сенсация - "Реал" в родных стенах уступил "Леванте".
Отчёт о матче "Реал" - "Леванте"
Видеообзор матча "Реал" - "Леванте"
На фоне очередного поражения активизировались слухи о скором увольнении главного тренера "сливочных" Хулена Лопетеги. Более того, королевский клуб якобы уже договорился с Антонио Конте.
А вот другой испанский гранд осечек не допускал - в блестящем стиле "Барселона" переиграла "Севилью".
Отчёт о матче "Барселона" - "Севилья"
Видеообзор матча "Барселона" - "Севилья"
Впрочем, и в этой бочке мёда была огромная ложка дёгтя - серьёзную травму получил капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, выбывший из строя на три недели.
Тем временем, антагонист аргентинца Криштиану Роналду стал автором уникального достижения, ну а его гол не помог "Ювентусу" взять верх над "Дженоа".
В Бундеслиге наконец вернулась на победный путь "Бавария", только вот дортмундская "Боруссия" соперника к себе подпускать не намерена.
А завершим наш дайджест новостью о дебюте Тьерри Анри у руля "Монако" - к сожалению, в первом матче на новом посту французский специалист провалился - монегаски вновь проиграли, на этот раз "Страсбуру".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11