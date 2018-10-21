Главные новости дня: 20 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 20 октября. И начнём с наиболее значимых матчей прошедшего дня.

В центральном поединке девятого тура АПЛ "Челси" сыграл с "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" были крайне близки к победе, но "синие" чудом спасли ничью.

"Отскок" недели: "Челси" в компенсированное время вырывает ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"

Ну а закончился матч стычкой между Жозе Моуринью и ассистентом Маурицио Сарри. С подробностями инцидента можете ознакомиться здесь.

Позднее "Ливерпуль" добыл три очка в дуэли с "Хаддерсфилдом", благодаря чему повторил свой лучший старт в АПЛ.

Отправляемся в Испанию. В Ла Лиге сначала прогремела сенсация - "Реал" в родных стенах уступил "Леванте".

Отчёт о матче "Реал" - "Леванте"

Видеообзор матча "Реал" - "Леванте"

На фоне очередного поражения активизировались слухи о скором увольнении главного тренера "сливочных" Хулена Лопетеги. Более того, королевский клуб якобы уже договорился с Антонио Конте.

А вот другой испанский гранд осечек не допускал - в блестящем стиле "Барселона" переиграла "Севилью".

Отчёт о матче "Барселона" - "Севилья"

Видеообзор матча "Барселона" - "Севилья"

Впрочем, и в этой бочке мёда была огромная ложка дёгтя - серьёзную травму получил капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, выбывший из строя на три недели.

Тем временем, антагонист аргентинца Криштиану Роналду стал автором уникального достижения, ну а его гол не помог "Ювентусу" взять верх над "Дженоа".

В Бундеслиге наконец вернулась на победный путь "Бавария", только вот дортмундская "Боруссия" соперника к себе подпускать не намерена.

А завершим наш дайджест новостью о дебюте Тьерри Анри у руля "Монако" - к сожалению, в первом матче на новом посту французский специалист провалился - монегаски вновь проиграли, на этот раз "Страсбуру".

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