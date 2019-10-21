Главные новости дня: 20 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 октября.
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ.
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех.
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ.
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча.
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А.
"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче" (видеообзор матча).
"Монако" без Головина обыграл "Ренн".
Леонид Слуцкий установил рекорд "Витесса".
"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера.
Наставник сборной Голландии Рональд Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году.
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Корентена Толиссо.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 октября
-
"Севилья" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
1
Рой Кин: "Мне противны футболисты "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" - "Лечче" - 2:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Спартак" поздравил Аленичева с 47-летием
-
1
Клопп: "МЮ" третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд"
-
"Марсель" переиграл "Страсбур"
-
"Севилья" добыла победу над "Леванте"
-
"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"
-
Черчесов готов продолжить работу в сборной России после Евро-2020
-
Каррера может возглавить итальянский клуб
-
"Атлетик" - "Вальядолид" - 1:1 (видеообзор матча Ла Лиги)
-
Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"
-
Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"
-
"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)
-
"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"
-
"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4