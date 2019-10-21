Главные новости дня: 20 октября

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Главные новости дня: 20 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 октября.

ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ.

"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех.

"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ.

"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча.

"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А.

"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче" (видеообзор матча).

"Монако" без Головина обыграл "Ренн".

Леонид Слуцкий установил рекорд "Витесса".

"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера.

Наставник сборной Голландии Рональд Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году.

Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Корентена Толиссо.

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"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"

"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Борнмут Борнмут 9 12
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
11 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
13 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
14 Эвертон Эвертон 9 10
15 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
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