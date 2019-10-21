Главные новости дня: 20 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 октября.

ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ.

"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех.

"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ.

"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча.

"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А.

"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче" (видеообзор матча).

"Монако" без Головина обыграл "Ренн".

Леонид Слуцкий установил рекорд "Витесса".

"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера.

Наставник сборной Голландии Рональд Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году.

Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Корентена Толиссо.

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