Главные новости дня: 20 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 октября.
France Football назвал список из 30 претендентов на "Золотой мяч". Месси и Роналду, как обычно, присутствуют.
Названы претенденты на приз имени Льва Яшина - лучшему вратарю года.
Также оглашен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года.
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Шеффилд Юнайтед".
"Атлетико" все-таки добился от "Барселоны" дополнительных выплат за форварда Антуана Гризманна.
Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера "Реала" в ближайшие дни. Вместо француза королевский клуб может возглавить Жозе Моуринью.
Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш назвал свою русскую девушку "жирной свиньей".
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
"Реал" определился с приоритетным трансфером на следующее лето.
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"Шеффилд Юнайтед" сенсационно обыграл "Арсенал"
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France Football назвал всех претендентов на "Золотой мяч"
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Месси и Гризманн в пятой пятерке претендентов на "Золотой мяч"
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Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football
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Ван Дейк и Левандовски попали в четвертую пятерку претендентов на "Золотой мяч"
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Главные новости дня: 20 октября
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Экс-хавбек "Локомотива" Михалик рассказал, когда завершит карьеру
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"Барселона" выплатила "Атлетико" дополнительную компенсацию за Гризманна
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Американское издание сравнило Эмери с "Джокером"
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Назван список претенденток на женский "Золотой мяч"
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"Брешия" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А
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"Шеффилд Юнайтед" сенсационно обыграл "Арсенал"
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France Football назвал всех претендентов на "Золотой мяч"
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1
Салах и Азар - в шестой пятерке претендентов на "Золотой мяч"
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1
Месси и Гризманн в пятой пятерке претендентов на "Золотой мяч"
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Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football
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Украинский голкипер попал в число претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира
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Рамос не хочет видеть Моуринью в "Реале"
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Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча
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В Англии переиграют матч, который сорвали расисты
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Агент намерен трудоустроить Ибрагимовича в его бывший клуб
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Пеллегрино отправлен в отставку с поста главного тренера "Леганеса"
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Неймар высказался об отношениях с фанатами ПСЖ
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Тедеско назвал цель "Спартака" в нынешнем сезоне
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"Тамбов" определился с тренером вместо уволившегося Григоряна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4