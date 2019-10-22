Главные новости дня: 20 октября

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Главные новости дня: 20 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 октября.

France Football назвал список из 30 претендентов на "Золотой мяч". Месси и Роналду, как обычно, присутствуют.

Названы претенденты на приз имени Льва Яшина - лучшему вратарю года.

Также оглашен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года.

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Шеффилд Юнайтед".

"Атлетико" все-таки добился от "Барселоны" дополнительных выплат за форварда Антуана Гризманна.

Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера "Реала" в ближайшие дни. Вместо француза королевский клуб может возглавить Жозе Моуринью.

Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш назвал свою русскую девушку "жирной свиньей".

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.

"Реал" определился с приоритетным трансфером на следующее лето.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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"Барселона" выплатила "Атлетико" дополнительную компенсацию за Гризманна

"Барселона" выплатила "Атлетико" дополнительную компенсацию за Гризманна

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8 Бернли Бернли 9 12
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10 Борнмут Борнмут 9 12
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12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
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