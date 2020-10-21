Главные новости дня: 20 октября

Самым ярким событием 20 октября стало то, что "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов, а "Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью.

Итоги матчей 1-го дня 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир.

Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ.

Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ.

Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча.

Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду.

Эден Азар может пропустить еще два месяца.

В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова.

Виктор Мозес не поможет "Спартаку" в матче с "Енисеем"

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом".

УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках.

"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле.

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