Главные новости дня: 20 октября

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Главные новости дня: 20 октября

Самым ярким событием 20 октября стало то, что "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов, а "Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью.

Итоги матчей 1-го дня 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир.

Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ.

Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ.

Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча.

Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду.

Эден Азар может пропустить еще два месяца.

В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова.

Виктор Мозес не поможет "Спартаку" в матче с "Енисеем"

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом".

УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках.

"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле.

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"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле

"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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