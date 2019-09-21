Главные новости дня: 20 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 сентября.

РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина, после чего объяснил этот отказ.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым.

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ, а Рианчо готов вернуться в клуб.

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Манчестер Юнайтед" выставил самый молодой состав в еврокубках со времён Фергюсона.

"Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу.

Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану.

Кешеру - лучший игрок недели в Лиге Европы. Он забил три гола ЦСКА за 21 минуту.

Вальверде надеется, что сборная Испании не вызовет 16-летнего Фати.

Солари может возглавить "Интер Майами".

Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого.

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