Главные новости дня: 20 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 сентября.
РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина, после чего объяснил этот отказ.
"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым.
"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ, а Рианчо готов вернуться в клуб.
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
"Манчестер Юнайтед" выставил самый молодой состав в еврокубках со времён Фергюсона.
"Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу.
Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану.
Кешеру - лучший игрок недели в Лиге Европы. Он забил три гола ЦСКА за 21 минуту.
Вальверде надеется, что сборная Испании не вызовет 16-летнего Фати.
Солари может возглавить "Интер Майами".
Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Тренер "Гэлакси" заявил, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1