Главные новости дня: 20 сентября

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Главные новости дня: 20 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 20 сентября.

РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина, после чего объяснил этот отказ.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым.

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ, а Рианчо готов вернуться в клуб.

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Манчестер Юнайтед" выставил самый молодой состав в еврокубках со времён Фергюсона.

"Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу.

Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану.

Кешеру - лучший игрок недели в Лиге Европы. Он забил три гола ЦСКА за 21 минуту.

Вальверде надеется, что сборная Испании не вызовет 16-летнего Фати.

Солари может возглавить "Интер Майами".

Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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