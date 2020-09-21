Главные новости дня: 20 сентября

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Главные новости дня: 20 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 сентября.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане.

"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит".

Антон Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Тамбов".

Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ.

Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом".

"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря.

Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо".

СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго.

Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ.

ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма".

В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"

Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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