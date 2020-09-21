Главные новости дня: 20 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 сентября.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане.

"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит".

Антон Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Тамбов".

Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ.

Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом".

"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря.

Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо".

СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго.

Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ.

ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма".

В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"

Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей".

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