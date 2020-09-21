Главные новости дня: 20 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 20 сентября.
"Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане.
"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит".
Антон Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Тамбов".
Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ.
Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом".
"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря.
Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо".
СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго.
Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ.
ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма".
В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"
Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса
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Антон Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Тамбов"
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Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом"
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"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря
Лента новостей
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Главные новости дня: 20 сентября
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"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги
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"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло
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В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"
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Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса
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Джордан Ларссон поздравил с днем рождения своего отца, забив гол "Рубину"
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Николич высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"
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"Бетис" и "Гранада" обыграли своих соперников в чемпионате Испании
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"Сассуоло" и "Кальяри" разошлись миром в Серии А
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Спортивный директор "Тамбова" подвел итоги матча РПЛ с "Локомотивом"
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Болельщики ЦСКА поздравили Фернандеса, вывесив у отеля баннер про "Супер Марио"
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Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18