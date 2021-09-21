Главные новости дня: 20 сентября

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Главные новости дня: 20 сентябряФото: инстаграм /Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 сентября.

Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги.

Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии А.

Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется".

ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ.

Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ.

Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги.

Названа причина замены Месси в матче с "Лионом".

Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе.

 

В ПСЖ намекнули на отставку Почеттино из-за конфликта с Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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