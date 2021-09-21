Главные новости дня: 20 сентября

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 сентября.

Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги.

Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии А.

Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется".

ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ.

Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ.

Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги.

Названа причина замены Месси в матче с "Лионом".

Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе.

В ПСЖ намекнули на отставку Почеттино из-за конфликта с Месси.

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