Главные новости дня: 20 января

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Главные новости дня: 20 января

Сегодня, 20 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ очередные победы в своих матчах одержали представители топ-4 "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", которые одолели "Хаддерсфилд" и "Фулхэм" соответственно.

Лидер испанской Примеры "Барселона" ожидаемо обыграла "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико" до 5 очков. Этот матч стал историческим для Луиса Суареса, которому удалось войти в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба.

В Серии А главный преследователь "Ювентуса" "Наполи" смог добыть победу над "Лацио".

Видеообзор матча "Наполи" - "Лацио".

В Бундеслиге стоит отметить волевую победу "Шальке" над "Вольфсбургом".

Во французской Лиге 1 "Лион" благодаря победе над "Сент-Этьеном" поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице.

Также сегодня стартовала 1/8 финала Кубка Азии, где уже определились первые три четвертьфиналиста.

Из трансферных новостей стоит выделить: скорые переход Альваро Мораты в "Атлетико" и Маркоса Акуньи в "Зенит", а "Реал" согласовал летний трансфер Эдера Милитао.

Также "Спартаку" поступило предложение по продаже Луиса Адриано, а Полу Скоулзу предложили возглавить клуб четвертого дивизиона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Луис Суарес ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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