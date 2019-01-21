Главные новости дня: 20 января
Сегодня, 20 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.
В АПЛ очередные победы в своих матчах одержали представители топ-4 "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", которые одолели "Хаддерсфилд" и "Фулхэм" соответственно.
Лидер испанской Примеры "Барселона" ожидаемо обыграла "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико" до 5 очков. Этот матч стал историческим для Луиса Суареса, которому удалось войти в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба.
В Серии А главный преследователь "Ювентуса" "Наполи" смог добыть победу над "Лацио".
Видеообзор матча "Наполи" - "Лацио".
В Бундеслиге стоит отметить волевую победу "Шальке" над "Вольфсбургом".
Во французской Лиге 1 "Лион" благодаря победе над "Сент-Этьеном" поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице.
Также сегодня стартовала 1/8 финала Кубка Азии, где уже определились первые три четвертьфиналиста.
Из трансферных новостей стоит выделить: скорые переход Альваро Мораты в "Атлетико" и Маркоса Акуньи в "Зенит", а "Реал" согласовал летний трансфер Эдера Милитао.
Также "Спартаку" поступило предложение по продаже Луиса Адриано, а Полу Скоулзу предложили возглавить клуб четвертого дивизиона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" - "Леганес" - 3:1 (обзор)
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Наполи" - "Лацио" - 2:1 (обзор)
-
Луис Суарес ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
-
"Лион" добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"
-
"Барселона" одолела "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико"
-
"Наполи" минимально обыграл "Лацио" в матче 20 тура Серии "А"
-
Икарди выдвинул "Интеру" требования по новому контракту
-
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2, "Леванте" - "Вальядолид" - 2:0 (обзоры)
-
"Реал" согласовал первый летний трансфер
-
2
ПСЖ придумал, как обойти финансовый фэйр-плей при трансфере Аллана из "Наполи"
-
1
"Спартак" получил предложение по Луису Адриано
-
ЦСКА интересуется норвежским защитником
-
"Кальяри" - "Эмполи" - 2:2 (обзор)
-
"Дижон" уступил "Бордо"
-
"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А
-
1
"Леванте" переиграл "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
-
1
"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
-
"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
-
Определились первые три четвертьфиналиста Кубка Азии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11