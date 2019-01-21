Главные новости дня: 20 января

Сегодня, 20 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ очередные победы в своих матчах одержали представители топ-4 "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", которые одолели "Хаддерсфилд" и "Фулхэм" соответственно.

Лидер испанской Примеры "Барселона" ожидаемо обыграла "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико" до 5 очков. Этот матч стал историческим для Луиса Суареса, которому удалось войти в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба.

В Серии А главный преследователь "Ювентуса" "Наполи" смог добыть победу над "Лацио".

Видеообзор матча "Наполи" - "Лацио".

В Бундеслиге стоит отметить волевую победу "Шальке" над "Вольфсбургом".

Во французской Лиге 1 "Лион" благодаря победе над "Сент-Этьеном" поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице.

Также сегодня стартовала 1/8 финала Кубка Азии, где уже определились первые три четвертьфиналиста.

Из трансферных новостей стоит выделить: скорые переход Альваро Мораты в "Атлетико" и Маркоса Акуньи в "Зенит", а "Реал" согласовал летний трансфер Эдера Милитао.

Также "Спартаку" поступило предложение по продаже Луиса Адриано, а Полу Скоулзу предложили возглавить клуб четвертого дивизиона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru