Главные новости дня: 20 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 января.

"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона.

"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии, а Криштиану Роналду установил мировой рекорд.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед" победил "Фулхэм".

В Бундеслиге "Бавария" минимально обыграла "Аугсбург".

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин близок к переходу в "Фиорентину".

"Спартак" продолжает переговоры по возвращению Квинси Промеса.

"Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.

Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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