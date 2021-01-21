Главные новости дня: 20 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 января.
"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона.
"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии, а Криштиану Роналду установил мировой рекорд.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед" победил "Фулхэм".
В Бундеслиге "Бавария" минимально обыграла "Аугсбург".
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин близок к переходу в "Фиорентину".
"Спартак" продолжает переговоры по возвращению Квинси Промеса.
"Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.
Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 20 января
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"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"
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Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
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"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании
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1
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ
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"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
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Гол Роналду принес "Ювентусу" Суперкубок Италии
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"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
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"Ростов" нацелился на Гулиева
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Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"
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Один из руководителей "Локомотива" покинул клуб. Семин называл его продавцом обоев
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"Оренбург" подписал украинского хавбека
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Дубль Виллиана Жозе вывел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Кубка Испании
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"Арсенал" нацелился на Эдегора
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Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак"
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"Рубин" усилился бывшим тренером "Халл Сити"
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"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ
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"Шальке" проиграл "Кельну", пропустив решающий гол на 93-й минуте
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Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18