Главные новости дня: 20 января

Теги реал мадридювентускриштиану роналдуалександр кокоринманчестер юнайтед

Главные новости дня: 20 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 января.

"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона.

"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии, а Криштиану Роналду установил мировой рекорд.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед" победил "Фулхэм".

В Бундеслиге "Бавария" минимально обыграла "Аугсбург".

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин близок к переходу в "Фиорентину".

"Спартак" продолжает переговоры по возвращению Квинси Промеса.

"Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.

Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании

"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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