Главные новости дня: 20 января

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Главные новости дня: 20 январяФото: твиттер "Ливерпуля"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 января.

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки.

"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги.

"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании.

"Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании.

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии.

ФИФА объявила о новых правилах аренд.

"Фиорентина" хочет избавиться от Александра Кокорина.

Переход Сердара Азмуна в "Ювентус" сорвался.

Андрей Шевченко отказал "Галатасараю".

Тьерри Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1.

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"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании

"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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