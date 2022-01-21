Главные новости дня: 20 января

Фото: твиттер "Ливерпуля"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 января.

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки.

"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги.

"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании.

"Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании.

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии.

ФИФА объявила о новых правилах аренд.

"Фиорентина" хочет избавиться от Александра Кокорина.

Переход Сердара Азмуна в "Ювентус" сорвался.

Андрей Шевченко отказал "Галатасараю".

Тьерри Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1.

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