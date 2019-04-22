Главные новости дня: 21 апреля

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Главные новости дня: 21 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости из мира футбола, которые произошли в воскресенье, 21 апреля.

В 24-м туре чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:1. В этой встрече "красно-белые" потеряли из-за травмы защитника Николая Рассказова.

В английской Премьер-лиге "Ливерпуль" выиграл у "Кардиффа", вернувшись на первое место. Сенсацию сотворил "Эвертон", уничтоживший "Манчестер Юнайтед". Также неожиданность преподнес "Кристал Пэлас", победивший "Арсенал".

ПСЖ уже в статусе чемпиона Франции, разгромил "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе.

Дортмундская "Боруссия" продолжает борьбу за чемпионство. В 30-м туре "шмели" разгромили "Фрайбург".

В Примере "Реал" крупно победил "Атлетик" благодаря хет-трику Карима Бензема, установившего клубный рекорд.

"Реал" все ближе к покупке Эдена Азара.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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