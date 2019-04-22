Главные новости дня: 21 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости из мира футбола, которые произошли в воскресенье, 21 апреля.

В 24-м туре чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:1. В этой встрече "красно-белые" потеряли из-за травмы защитника Николая Рассказова.

В английской Премьер-лиге "Ливерпуль" выиграл у "Кардиффа", вернувшись на первое место. Сенсацию сотворил "Эвертон", уничтоживший "Манчестер Юнайтед". Также неожиданность преподнес "Кристал Пэлас", победивший "Арсенал".

ПСЖ уже в статусе чемпиона Франции, разгромил "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе.

Дортмундская "Боруссия" продолжает борьбу за чемпионство. В 30-м туре "шмели" разгромили "Фрайбург".

В Примере "Реал" крупно победил "Атлетик" благодаря хет-трику Карима Бензема, установившего клубный рекорд.

"Реал" все ближе к покупке Эдена Азара.

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