Главные новости дня: 21 апреля

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Главные новости дня: 21 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 апреля.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину.

Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри высказался о своем исчезновении в Дубае.

Мадридский "Реал" интересуется вратарем "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.

Журналист Василий Уткин продолжил конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым, который позже ответил ему.

Стадион "Газпром Арена" может быть переоборудован в госпиталь в случае необходимости из-за пандемии коронавируса.

Нападающий ПСЖ Неймар серьезно потеряет в деньгах, если вернется в "Барселону".

Лондонский "Арсенал" вспомнил, как российский форвард Андрей Аршавин забил четыре гола "Ливерпулю".

"Реал" и "Наполи" могут провернуть крупный обмен футболистами.

"Барселона" впервые в истории продаст название стадиона.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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