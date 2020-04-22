Главные новости дня: 21 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 апреля.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину.

Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри высказался о своем исчезновении в Дубае.

Мадридский "Реал" интересуется вратарем "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.

Журналист Василий Уткин продолжил конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым, который позже ответил ему.

Стадион "Газпром Арена" может быть переоборудован в госпиталь в случае необходимости из-за пандемии коронавируса.

Нападающий ПСЖ Неймар серьезно потеряет в деньгах, если вернется в "Барселону".

Лондонский "Арсенал" вспомнил, как российский форвард Андрей Аршавин забил четыре гола "Ливерпулю".

"Реал" и "Наполи" могут провернуть крупный обмен футболистами.

"Барселона" впервые в истории продаст название стадиона.

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