Главные новости дня: 21 апреля

Теги суперлига (европейская)реал мадридлокомотив москвасамюэль умтитилионель месси

Главные новости дня: 21 апреляФото: twitter.com/fclokomotiv

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 апреля.

Европейская Суперлига официально приостановлена: названа причина.

"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России.

"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России.

"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей".

"Интер" и "Атлетико" вышли из Европейской Суперлиги.

Названа причина выхода английских клубов из Суперлиги.

УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020.

"Реалу" могут запретить участие в еврокубках, если клуб не покинет Флорентино Перес.

Самюэль Умтити не перейдет в "Зенит".

Лионель Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона.

Жозе Моуринью может возглавить шотландский топ-клуб.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020

УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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