Главные новости дня: 21 апреля

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 апреля.

Европейская Суперлига официально приостановлена: названа причина.

"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России.

"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России.

"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей".

"Интер" и "Атлетико" вышли из Европейской Суперлиги.

Названа причина выхода английских клубов из Суперлиги.

УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020.

"Реалу" могут запретить участие в еврокубках, если клуб не покинет Флорентино Перес.

Самюэль Умтити не перейдет в "Зенит".

Лионель Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона.

Жозе Моуринью может возглавить шотландский топ-клуб.

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